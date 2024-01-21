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Çankaya'da Metruk Binada Yangın Çıktı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre yangın akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Seyranbağları mahallesinde meydana geldi. İddialara göre metruk binada bulunan kişiler binada yangın çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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