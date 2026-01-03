Ankara'da 5 gündür kayıp şahıs aracının ölü bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 5 gündür kayıp olan bir şahıs aracının içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahri Göçer (24) isimli bir şahıs 5 gün önce 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araç ile evden çıktı. Şahsın eve dönmemesi üzerine aile kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bugün akşam saatlerinde Bahri Göçer 06 ECF 642 plakalı hafif ticari aracın içinde ölü bulundu. Olay yeri çok sayıda polis ekibi ve Bahri Göçer'in ailesi geldi. Cenaze otopsi işlemi yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA