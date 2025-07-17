Çankaya'da Güvenlik Görevlisi Darp Edildi

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bina duvarına tuvaletini yapan şahsı uyardığı için bir güvenlik görevlisi darp edildi. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde güvenlik görevlisi, bina duvarına tuvaletini yapan şahsı uyardığı için darp edildi. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar çerçevesinde saldırgan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 13 Temmuz gecesi Çankaya'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 GBJ 722 plakalı araçtan 3 kişi inerek cadde üzerinde farklı noktalara tuvaletini yapmaya başladı. Şahıslardan birinin binaya tuvaletini yapması üzerine güvenlik görevlisi T.S. şahsı uyardı. Uyarıya sinirlenen 3 kişi, güvenlik görevlisini darp etti. Güvenlik görevlisi binaya girdikten sonra şahıslar bina kapısını tekmelemeye başladı. Saldırı sırasında araçtan inen kadın da dahil olmak üzere 4 kişi saldırı sonrasında geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisinin şahıslar hakkından şikayetçi olması üzerine kimlikleri belirlenen V.A., M.A. ve Y.K. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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