Çankaya'da Gölette Boğulma Faciası: Kuzenini Kurtarmaya Çalışan Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde serinlemek için gölete giren kuzenini kurtarmak isteyen genç, boğularak hayatını kaybetti. Olayda 14 yaşındaki Sudenaz Kökçü de yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Tohumlar Mahallesi Kuyucak mevkiindeki Çavuşlu Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sudenaz Kökçü (14) serinlemek için girdiği gölette çırpınmaya başladı. Kızın çırpındığını gören kuzeni Tayfun Erdoğan (29), kuzenini kurtarmak için göle atladı. Bir müddet sonra Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü'nün sudan çıkamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Tayfun Erdoğan ve Sudenaz Kökçü'nün cansız bedenleri Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşlemlerin ardından cenazeler Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
