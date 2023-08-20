Çankaya'da çok sayıda uçan yusufçuk böceği görüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde havada uçuşan çok sayıda yusufçuk böceği cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde havada uçuşan çok sayıda yusufçuk böceği cep telefon kamerası ile görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gökyüzünde çok sayıda uçan yusufçuk böceği vatandaşlar arasında şaşkınlığa neden oldu. Büyük birleşik gözleri, güçlü saydam kanatları, göz alıcı renkleri ve uzunca vücutlarıyla tanınan bu böcek türü, bir vatandaşın cep telefonuna anbean yansıdı. - ANKARA