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Çankaya'da Bacakları Kesilmiş İki Kedi Bulundu

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binanın deposuna atılan bacakları kesilmiş iki kedi bulundu. Vatandaşlar durumu polise bildirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde öldürülen ve bacakları kesilen iki kedi bir binanın deposuna atıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Maçka Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Bina sakinleri depodan gelen kötü koku nedeniyle kontrole gittiklerinde öldürülmüş iki kedi ile karşılaştı. Kedilerin bacaklarının ise kesilmiş olduğu görüldü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin ölü kedileri incelemek üzere götürdüğü ve bacakları bulamadığı iddia edildi. Bina sakinleri depoya köpek giremeyeceğini söylerken kedilerin nasıl öldüğü ise bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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