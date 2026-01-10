Haberler

Çankaya'da çökme oluşan apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi

Çankaya'da çökme oluşan apartmanda yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Yılmazlar Apartmanı'nın taşıyıcı kolonlarında meydana gelen çökme nedeniyle bina tahliye edildi. Olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı, ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Ankara Çankaya'da bir apartmanın içindeki taşıyıcı kolonlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Apartmanda ikamet edenler güvenlik gerekçesi nedeniyle tahliye edildi ve içeriye girişler yasaklandı.

Çankaya ilçesi 1118. Sokak'ta yer alan "Yılmazlar" apartmanının iç kısmında kalan taşıyıcı kolonlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kısmi çökme meydana geldi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olumsuz bir durum yaşanmaması için evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Güvenlik önlemleri nedeniyle sivil girişine izin verilmeyen apartmanın akıbeti ekiplerce yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

"Apartmanda kimse kalmadı"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Neriman Yalçın, "Gece saatlerinde ekip otolarının ışıklarını gördüm. O sırada herkesin dışarıda beklediğini gördük. Ne olduğunu sorduk. Apartmanda çökme meydana geldiği için içerdekilerin tahliye edildiğini söylediler. İnsanlar telaş halindeydi, bir yerlere gitmeye çalışıyordu. Daha önce bu binada böyle bir şey olmamıştı. 20 yılı aşkındır buradaydı apartman. Herkes bir yerlere gitti. Apartmanda kimse kalmadı. Kimsenin girmesine de izin verilmiyor. Bizler de şok olduk. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu hala anlamış değiliz. Binada incelemede bulunacaklarını duydum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi

Hastanede pes dedirten görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü