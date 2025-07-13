Çankaya'da 26 Katlı Binada Yangın Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı bir binada yangın çıktı, binada mahsur kalanları tahliye çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 katlı bir binanın 4'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bazı vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangında birden çok kişi ise dumandan etkilenerek ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. - ANKARA