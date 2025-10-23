Çankaya'da 118 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 118 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 118 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı. Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan toplam 182 ayrı suç kaydı bulunan S.Ö. isimli şahsın illegal yollardan yurt dışına kaçma arayışı içerisinde olduğu tespit edildi. JASAT ekipleri tarafından 22 Ekim Çarşamba günü düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıs Çankaya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. isimli şahıs bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANKARA