Cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bartın'da kendisinden boşanmak istediği eşini sokak ortasında canice bıçaklayarak öldüren koca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında cezaevinden çıkan ve kendinden boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı (33) Bartın'da sokak ortasında canice bıçaklayıp öldüren Metin Ar (49) hakkında mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Olay Bartın'da geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaşanmıştı. 2 çocuk annesi Arzu Ar, yanında kız çocuğu ile birlikte işe giderken cezaevinden yeni çıkan kocasının yolunu kesmesi sonrası tartışma çıktı.

Hendekyanı mevkiinde Ulus Durağı meydanında yaşanan tartışma sırasında Metin Ar yanında taşıdığı bıçakla Arzu Ar'ı vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken Metin Ar olay yerinden kaçmak istediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp darp edilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Arzu Ar tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmişti.

Vatandaşların linç etmek istediği Metin Ar ise polis ekiplerince gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bartın Ağır Ceza Mahkkesindeki görülen davanın karar duruşmasında eşini hunharca katleden Metin Ar, mahkeme heyeti tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı. - BARTIN