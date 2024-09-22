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Cani Evlat, Babasını Katledip Arama Çalışmalarına Katıldı

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Edirne'de 27 yaşındaki Canberk Yalçın, babası Şerif Yalçın'ı tabancayla öldürdükten sonra cesedini parçalayıp yakarak dere kenarına attı. Jandarma, yaptığı titiz çalışmalarla katil evladın şüpheli davranışlarını fark ederek onu yakaladı.

Edirne'de babasını vahşice öldüren zanlı arama çalışmalarına katılmış

EDİRNE - Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla cesedi parçalara bölen, ardından getirdiği ormanda yakan daha sonra da dere kenarına atan cani evladı, jandarmanın dikkati ele verdi. Cani evladın babasını arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

İddialara göre; Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı Köyü'nde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın tarafından canice katledildi. Babasını evde tabancayla öldürdükten sonra banyoda baltayla parçalara bölen, cesedi getirdiği ormanda yakıp ardından dere yatağına atan cani evlat, daha sonra eve geri döndü.

'Babam kayboldu' diyerek jandarma ihbarda bulunmuş

İlerleyen saatlerde Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak babasını kaybolduğu ihbarında bulunan cani evlat, gelen ekiplere eşlik ederek babasını arama çalışmalarına katıldı. Babasının cesedini attığı dere kenarının yerine, jandarma ekiplerinden farklı bölgelerde ve mezarlık çevresinde arama yapmalarını isteyen cani evladın şüpheli tavırları jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Jandarmanın dikkati cani evladı ele verdi

Jandarma ekiplerinin dikkatli ve titiz çalışmaları neticesinde cani evlat, Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Jandarmanın süreci titizlikle yürütmesi ve istihbarat çalışmaları neticesinde, babanın cesedi dere kenarında bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından babanın cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Adliyeye sevk edildi

Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan cani evlat, bugün öğle saatlerinde Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Cani Evlat, Babasını Katledip Arama Çalışmalarına Katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Edirne Suç

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