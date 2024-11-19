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Cani Baba Tutuklandı: 3 Yaşındaki Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayadı

Cani Baba Tutuklandı: 3 Yaşındaki Çocuğunun Boğazına Bıçak Dayadı
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İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayarak tehdit eden baba, 3 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayadı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası tutuklandı.

İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tehditler savurup, 3 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran Ş.A. (32), 3 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası Ş.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'Video eski' diyerek kendisini savundu

Gözaltına alınan Ş.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde videonun eski olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere emniyet binasından çıkartılan Ş.A., basın mensuplarının sorularına da "Ben kimseye bir şey yapmadım" diye cevap verdi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba Ş.A., silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuklar devlet korumasında

Bu arada, çiftin iki çocukları olduğu, Y.C.A. (7) ve boğazına bıçak dayanan B.A.'nın (3) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karşıyaka Çocuk Yurdunda koruma altına alındığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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