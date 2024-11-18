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Cani Baba Gözaltında: 5 Yaşındaki Çocuğuna Bıçak Dayadı

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İzmir'de boşanmak isteyen eşine görüntülü arama sırasında 5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltına alındı. Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası, çocuk devlet korumasına alındı.

5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani baba gözaltında: Dehşet anları kamerada

Boşanmak isteyen eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı, gözaltına alındı

İZMİR - İzmir'de görüntülü aradığı boşanma aşamasındaki eşine tahditler savurup, 5 yaşındaki çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba, infial uyandıran görüntülerin ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Burdur'da bulunan resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak tehditler savuran F.A. (32), 5 yaşındaki oğlunun boğazına ekmek bıçağı dayadı. O anları telefondan izleyen anne dehşeti yaşarken, görüntüler sosyal medyada infial uyandırdı. Çok sayıda paylaşımla olayı emniyet birimlerine duyurmaya çalışan kullanıcılar, cani babayla ilgili öfke mesajları paylaştı. Görüntülerin hızla yayılması sonrası F.A. isimli şahsın İzmir'de ikamet ettiği ortaya çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cani babayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir Valiliği de konuyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 18 Kasım 2024 tarihinde paylaşılan görüntülerde, Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki resmi nikahlı eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., ilimiz Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" denildi.

Cani Baba Gözaltında: 5 Yaşındaki Çocuğuna Bıçak Dayadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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