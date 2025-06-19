Cani Baba Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul Eyüpsultan'da, çocuğunu tekmeleyerek ağır yaralanmasına neden olan baba Turgay T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet gören çocuğun 7 kardeşiyle birlikte devlet korumasına alındığını duyurdu.

Merdivende çocuğunu tekmeleyen cani baba adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Eyüpsultan'da apartmanın koridorunda çocuğuna tekme atarak ağır yaralanmasına neden olan baba, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde yaşanan olayda Turgay T. isimli şahıs, binanın merdivenlerinde yürüyen çocuğuna tekme atmış, merdivenlerden yuvarlanan çocuk ağır yaralanmıştı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Turgay T. kısa sürede yakalanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu, şiddet gören çocuk ve kardeşlerinin devlet korumasına alındığı açıklanmış, baba hakkında suç duyurusunda bulunularak, şahsın en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olunacağını belirtilmişti. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Turgay T. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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