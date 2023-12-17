Çanakkale Valisi Yaralıları Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale-Bursa Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan yolcuları hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale-Bursa Karayolu üzerinde, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan yolcuları hastanelerde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında, Bursa Çanakkale Karayolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Çanakkale'ye sefer yapan A.U. yönetimindeki 34 ETC 950 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü önünde seyir halinde olan 06 DH 8513 plakalı çekicinin arkasında bulunan 34 EAK 002 plakalı kum yüklü dorseye arkadan çarptı. Kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinde ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk'ten vatandaşların durumları hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Aktaş, yaralılara da acil şifalar diledi. - ÇANAKKALE