Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine'ın arka tarafında Çanakkale Muharebeleri'nden kalma top mermisi bulundu.Yapılan incelemenin ardından top mermisi Jandarma bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Lone Pine'ın arka tarafında Çanakkale Muharebeleri'nden kalma top mermisi bulundu. Dünya'nın en iyi korunmuş muharebe sahalarından biri olan Tarihi Alan sınırları içerisinde Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu yakınlarında patlamamış top mermisi tespit edildi. Mermi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildikten sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bildirildi.

Bugün saat 10.30 sularında top mermisinin bulunduğu alana giden Tarihi Alan Başkanlığı, Jandarma ve İtfaiye ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonunda top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için ivedi bir şekilde imha edilmesine karar verildi. Top mermisinin bulunduğu yerin az ilerisinde çukur kazıldıktan sonra tedbirli bir şekilde çukura yerleştirildi. 6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi bulunduğu bölgede 12.38'de Jandarma bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.