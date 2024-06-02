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Çanakkale Sahilinde 8 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Bir kişi ise yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışırken yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafından lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Ayvacık Göçmen 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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