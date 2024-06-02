Çanakkale Sahilinde 8 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-8' tarafından lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE