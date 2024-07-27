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Çanakkale Sahilinde 10 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca 12 kaçak göçmen ise yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10 kaçak göçmen kurtarıldı. 12 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 2'si çocuk 10 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Çakmak Burnu önlerinde Sahil Güvenlik Botları 'KB-20' ve 'KB-4304' tarafından bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Karaya çıkan 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Ayvacık Göçmen 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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