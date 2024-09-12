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Çanakkale Sahil Güvenlik, 17 kaçak göçmeni yakaladı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 17 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8'in tespit ettiği 17 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçerek bölgeye giden Sahil Güvenlik botları KB-4510,KB-4304 ve KB-119 tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 17 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ayvacık 3-sayfa Güncel Göçmen Dünya

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