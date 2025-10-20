Çanakkale Polisi Huzur ve Güven Uygulamalarıyla 40 Şahısı Yakaladı

Çanakkale polisi son bir hafta içerisinde yaptığı huzur ve güven uygulamalarında aranan 40 şahsı yakaladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Huzur ve Güveni sağlamak amacıyla 13 - 20 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde 4 bin 961 şahıs ve 970 araç incelendi. Denetimlerde farklı suçlardan aranması bulunan 40 şahıs yakalanırken 91 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Aramalar neticesinde 418,33 gram narkotik madde, 50 adet narkotik içerikli hap ele geçirilirken 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE