Çanakkale'nin Lapseki İlçesinde 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre deprem saat 10.46'da, 9.55 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 10.46'da merkez üssü Çanakkale'nin Lapseki ilçesi açıklarında 9.55 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - ÇANAKKALE