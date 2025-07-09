Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Orman Yangını

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde Orman Yangını
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Bayramiç Barajı mevkii yakınlarında saat 19.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Gelen ihbarlar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Havanın kararmasıyla beraber yangını kontrol altına almak için ekipler tarafından karadan müdahaleyi sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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