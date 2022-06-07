Çanakkale merkezli operasyonda 1,5 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Çanakkale merkezli iki ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Biga Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL olan, 6 kilogram skunk, 19 kilogram esrar, 3 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 2 paket eldiven, 1 adet bıçak, 11 paket streç film ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıstan üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa