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Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale haberleri... Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı

Çanakkale yerel 3. sayfa haberine göre Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale açıklarında makine arızası meydana gelen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kangırlı önlerinde makine arızası meydana gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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