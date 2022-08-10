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Çanakkale haberi | Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

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Çanakkale haberi | Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale habere göre Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-1 botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

(Enishan Keskin - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Güncel Haberler

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