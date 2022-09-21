Çanakkale haberleri! Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale açıklarında, 54 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında, 54 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 20 Eylül saat 07.20'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 54 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
(İpek Yavaş/İHA)