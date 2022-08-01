Çanakkale haberleri: Biga'da orman yangını Çanakkale haberler: Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Biga'da bugün saat 12.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi. 13 dakika içerisinde müdahale edilen orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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