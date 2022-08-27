Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale haberi: Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale haberi: Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu

Çanakkale bölgesinden gelen habere göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında kargo gemisi karaya oturdu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında kargo gemisi karaya oturdu.

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halinde olan "Yalıköy" isimli 93 metre boyundaki St vincent bayraklı gemi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahliye botu sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Çanakkale Ukrayna 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title