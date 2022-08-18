Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne tersaneye çekildi
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Çanakkale haberlerine göre Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi.
Çanakkale Boğazı Umurbey açıklarında makine arızası meydana gelen içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Karakova Eksen Tersanesi'ne emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa