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Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne tersaneye çekildi

Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne tersaneye çekildi

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tekne, yedeklenerek tersaneye çekildi.

Çanakkale Boğazı Umurbey açıklarında makine arızası meydana gelen içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Karakova Eksen Tersanesi'ne emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Boğazı 3. Sayfa Haberler

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