Çanakkale gündem haberleri | Çanakkale açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 26 Ağustos saat 02.40'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. (İpek Yavaş/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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