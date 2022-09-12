Çanakkale haberi | Çanakkale açıklarında 12 düzensiz göçmen kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Çanakkale haberi... Çanakkale açıklarında lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Çanakkale açıklarında lastik bot içindeki 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayvacık ilçesi açıklarında 10 Eylül günü saat 22.20'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-4510 sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Eylül 3. Sayfa Haberler

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