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Çanakkale haberi | Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale haberi | Biga'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Koruoba yakınlarında saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 14 arazöz, 2 dozer gönderildi. 13 dakika içerisinde müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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