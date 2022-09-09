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Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale gündem haberi... Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne kurtarıldı

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda karaya oturan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önlerinde içinde bir kişinin bulunduğu tekne karaya oturdu. Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait, KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne kurtarıldı.

(Enishan Keskin - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Boğazı 3. Sayfa Güncel Haberler

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