Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
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Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa