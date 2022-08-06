Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Çanakkale gelişmesine göre Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı. Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı. Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında makine arızası sebebiyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Haberler

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