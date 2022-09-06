Çanakkale haber... Çanakkale açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale haberine göre Çanakkale açıklarında, 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında, 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 Eylül saat 02.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
(İpek Yavaş - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa