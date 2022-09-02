Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
3. Sayfa Haberleri
Çanakkale haber... Çanakkale açıklarında, 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında, 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 1 Eylül saat 07.10'da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa