Çanakkale Gelibolu Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda, Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır" dedi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangın üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yumaklı, Çanakkale Gelibolu yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Aynı zamanda, vatanı korumak ile ormanların korunmasının arasında hiçbir fark olmadığını hatırlattı. Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Orman kahramanlarımızın cansiparane mücadelesi sonucunda, Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor; vatandaşlarımızdan Yeşil Vatanımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." - ANKARA