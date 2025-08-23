Çanakkale Gelibolu'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yoğun müdahalesi devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son resmi açıklamaya göre yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın, Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havanın kararmasıyla karadan yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre saat 00.30 sıralarında yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı üzerinden yangına dair yaptığı açıklamada "Çanakkale Gelibolu'da meydana gelen yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Tamamen kontrol altına almak için ise mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ÇANAKKALE