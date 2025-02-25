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Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosikletle Güçlendi

Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosikletle Güçlendi
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen törenle 15 yeni araç ve 4 motosikletini hizmete sundu. Törende, yeni araçların şehrin güvenliği için 7/24 çalışacağı belirtildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan 15 yeni araç ve 4 motosiklet hizmete başladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları, birim müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Yeni araçlarımız personelimize ve şehrimize hayırlı olsun. Araçlarımız hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışacak" dedi.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ise, hayırlı olsun konuşmasının ardından emniyet personeline görevlerinde kolaylıklar diledi. Konuşmaların ardından araçlar ve motosikletler Vali Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından görevlerine başlamak üzere uğurlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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