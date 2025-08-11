Çanakkale'deki Orman Yangınında 84 Vatandaş Tahliye Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Dardanos mevkisindeki orman yangınlarından etkilenen 84 vatandaşın tahliye işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi." - ANKARA

