Çanakkale'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Çanakkale'ye bağlı Denizgöründü köyünde başlayan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Çanakkale merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyünde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın yaptığı açıklamaya göre yangına havadan 6 uçak, 5 helikopter, karadan ise 35 arazöz ile müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
