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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına havadan helikopterler ve uçaklar da müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam başlayan ormanlık alandaki yangını ekiplerin kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayvacık ilçesi Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki dün akşam saat 21.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Gece boyu süren müdahalede alevler gücünü yitirdi. Havanın aydınlanmasıyla havadan helikopterler ve uçaklarda yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alma çalışmaları karadan ekiplerin müdahalesiyle devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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