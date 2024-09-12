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Çanakkale'de Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 24 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu TCSG-28 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk toplam 24 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunanistan 3-sayfa Ayvacık Göçmen Güncel Dünya Çocuk

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