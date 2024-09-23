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Çanakkale'de Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 58 Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de Yunanistan'a Geçmeye Çalışan 58 Kaçak Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 58 kaçak göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik, yaptığı müdahale ile tüm göçmenleri kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 29'u çocuk toplam 58 kaçak göçmen Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik bot içinde aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki farklı noktada lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi 'TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları 'KB-4304' ve 'TCSG-28' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 29'u çocuk toplam 58 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde gece yarısı kaçak göçmenlerin denizin ortasında mahsur kaldığı görülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik İnsan Hakları Yunanistan Göçmenler Güvenlik 3-sayfa Ayvacık Göçmen Hukuk Dünya

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