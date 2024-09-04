Çanakkale'de Yunan unsurlarınca geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 19 kaçak göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 19 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu KB-119 tarafından Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2'si çocuk 19 kaçak göçmen kurtarıldı. - ÇANAKKALE