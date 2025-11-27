Çanakkale'de Yüksek Sesle Müzik ve Abartı Egzoza Ceza Yağdı

Çanakkale'de, yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullananlara emniyet ekiplerince 28 araca ceza yazılarak 2 araç trafikten men edildi.

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç ve motosikletlerde yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullananlara 17-27 Kasım tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Kamu huzurunu bozması nedeniyle yasaklanan yüksek sesle müzik yayını yapmak ve abartı egzoz kullanmak sebebiyle 28 araca cezai işlem uygulandı. 2 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE