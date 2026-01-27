Çanakkale'de modifiye araçlara ceza: 36 araç trafikten men edildi

Çanakkale'de emniyet ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapılan ve abartı egzoz kullanılan 36 aracı trafikten men etti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç ve motosikletlerinde yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullananlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kamu huzurunu bozması nedeniyle 5 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 102 araca cezai işlem uygulandı, 36 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE