Çanakkale'de yol verme meselesinden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Çanakkale'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.