Çanakkale'de Yol Kontrolünde 550 Kilogram Canlı Deniz Patlıcanı Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından yapılan yol kontrollerinde bir minibüs içinde 15 varil içinde 550 kilogram canlı deniz patlıcanı ele geçirildi. Deniz ürünleri Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına teslim edildi.