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Çanakkale'de Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu: 51 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi

Çanakkale'de Yılbaşı Öncesi Kaçak İçki Operasyonu: 51 Litre El Yapımı Alkol Ele Geçirildi
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Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 51 litre el yapımı alkol ve 45 litre etil alkol ele geçirerek halk sağlığını korumayı amaçladı.

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesi düzenlenen kaçak içki operasyonunda 51 litre el yapımı alkol, 45 litre etil alkol ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu düzenlendi. Kaçak ve sahte alkollü içki ile yasadışı alkollü içki imalatında kullanılan etil alkollerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen operasyonda, 2 ikamet, 1 işyeri, 1 depo ve 2 araca yönelik yapılan aramalarda, 51 litre el yapımı alkol, 45 litre etil alkol ve 7 alkol yapımında kullanılan ekstrat ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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